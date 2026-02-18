В Татарстане задержали подростков, подозреваемых в поджоге вышки связи

В Татарстане задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге оборудования сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным МВД, инцидент произошел 14 февраля. Подозреваемыми оказались 17-летний безработный и 16-летний студент казанского колледжа — гражданин одной из стран Центральной Азии, прибывший в Россию для учебы. Они признались, что действовали из корыстных побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Кроме того, установлено, что вместе с двумя соучастниками они готовили новые поджоги объектов связи. Возбуждено также дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Все четверо арестованы и помещены в следственный изолятор. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова