FT: сканы паспортов политиков и бизнесменов утекли в сеть после саммита в ОАЭ

В интернете в открытом доступе оказались персональные данные, сканы паспортов и другие личные документы, принадлежащие сотням участников ведущей инвестиционной конференции в Абу-Даби, пишет Financial Times. Организованная властями ОАЭ Abu Dhabi Finance Week (ADFW) прошла в декабре.

Как сообщает FT, были скомпрометированы удостоверения личности бывшего премьер-министра Великобритании лорда Дэвида Кэмерона, миллиардера Алана Ховарда, бывшего директора по коммуникациям Белого дома, а ныне инвестора Энтони Скарамуччи и др.

FT цитирует независимого исследователя и консультанта по вопросам безопасности Рони Суховски, который и обнаружил утечку. Он сообщил, что на одном из облачных серверов данные были общедоступны для любого интернет-пользователя через обычный веб-браузер. После того как в минувший понедельник FT сообщила об этом организаторам саммита ADFW, сервер с данными закрыли для доступа извне.

Представители саммита Abu Dhabi Finance Week подтвердили наличие «уязвимости в среде хранения данных, управляемой сторонним поставщиком, которая затронула ограниченную группу участников» ADFW 2025. «Мы всегда крайне серьезно относились и относимся к защите данных, поэтому стараемся пресекать любые нарушения безопасности», — указано в заявлении ADFW.

