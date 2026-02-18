Две «Таврии» продолжают следовать из Петербурга в Крым с задержкой

Два поезда «Таврия», идущие из Санкт-Петербурга в Крым не введены в график после перекрытия Крымского моста накануне. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Задерживаются составы:

№007/008 Петербург — Севастополь отправлением 16 февраля, — на 5,5 часов;

№077/078 Петербург — Симферополь, отправлением 16 февраля, — на 3,5 часа.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что 17 февраля из-за закрытия переправы из графика выбились 16 поездов, два из которых следовали в Петербург и два — из Петербурга.

Артемий Чулков