В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал в республике с 3:49. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя шесть часов сняли режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане спустя шесть часов сняли режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На этом фоне в аэропорту Казань вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По сообщению пресс-службы Росавиации, ограничения установили в 06:08 для обеспечения безопасности полетов, а в 07:21 их сняли.

Анна Кайдалова