Экс-губернатор Пермского края избавился от последнего российского актива

ООО «Винные аналитические системы» (ВАС), учрежденное бывшим губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым, сменило собственника. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», новым владельцем 100% компании стала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ») Елена Жданова. «Не смогла устоять перед соблазном», - прокомментировала она приобретение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Винные аналитические системы» (ВАС) было учреждено Олегом Чиркуновым в 2020 году. Юрлицо с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было зарегистрировано по адресу в Перми: ул. Революции, 13 , где расположен ТРК «Семья» группы «ЭКС». Основной вид деятельности новой компании: разработка компьютерного программного обеспечения. Директором компании стал Алексей Бодров, замдиректора ГК «ЭКС» и один из соратников бывшего губернатора. Компания занималась разработкой программных продуктов для винной отрасли. В 2024 году выручка ООО «Винные Аналитические Системы» составила 218,1 млн руб., убыток - 3,1 млн руб.

Напомним, после выхода в отставку с поста губернатора в 2012 году Олег Чиркунов вернулся в бизнес. В частности, он стал владельцем винодельни Chateau Capion во Франции. Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья, уехавший из РФ, продает с 2020 года. В 2021 году «ЭКС» продала ритейлеру «Лента» продуктовую сеть «Семья». ТЦ «ЦУМ» приобрел пермский бизнесмен Александр Кириленко, а 5,5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» — предприниматель Эдуард Бадртдинов. В 2023 году «Ленте» продали распредцентр в Кондратово. ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13) в прошлом году приобрел пермский девелопер Дмитрий Вдовин.