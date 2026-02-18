В Туймазинском районе в аварии погиб человек

Накануне вечером на федеральной трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе в аварии погиб 21-летний водитель Lada Niva, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Авария произошла около деревни Куюктамак. По предварительным данным, автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным КамАЗом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Сутками раньше в 52 км от места аварии случилось другое ДТП со смертельным исходом: Lada Granta столкнулась со встречным большегрузом.

Майя Иванова