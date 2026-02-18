В Самарской области выделят 158 млн рублей на развитие туризма

В Самарской области планируют направить более 158 млн руб. на обновление инфраструктуры и планирование крупных событий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Большая часть средств направлена из федерального бюджета, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, в планах поддержать лучшие предпринимательские инициативы в сфере туризма, особое внимание в этом году уделив развитию автомобильного направления, провести крупные событийные мероприятия и благоустроить городские пространства на основе разработанных туристических кодов.

Руфия Кутляева