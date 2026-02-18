В Приморье похитили человека

В приморском городе Артеме неизвестные затолкали мужчину в салон автомобиля Toyota Prius и увезли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

ЧП произошло 16 февраля. По данным следствия, группа неустановленных лиц прибыла к частному дому на улице Лазо в Артеме. Они принудительно посадили мужчину в машину и скрылись в пределах округа. Уголовное дело возбуждено по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

На месте похищения проведен осмотр, опрашивают свидетелей и других местных жителей, которые могли что-либо знать о происшествии. Расследование продолжается.