«Гонка вооружений давно идет»

В Государственном департаменте сообщили, что США намерены вернуться к проведению ядерных испытаний. В Госдепе дают понять, что это ответ на так называемые ядерные эксперименты России и Китая. При этом Вашингтон обещает не проводить самые опасные атмосферные ядерные взрывы и готов к переговорам по данной теме. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает новую гонку вооружений неизбежной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению по имени Кристофер Йо призвал не грустить по поводу распада ДСНВ. Наоборот, это начало новой эры стратегической стабильности. Речь идет о воссоздании полноценной системы сдерживания. Хотя, конечно, подобное можно смело назвать новым этапом гонки вооружений. Однако, по мнению Вашингтона, она уже давно идет. Более того Соединенные Штаты рискуют эту саму гонку проиграть, в первую очередь России и Китаю, которые во многом уже ушли вперед.

По словам господина Йо, Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с Россией и Китаем. При этом речь не идет о возобновлении самых страшных атмосферных ядерных взрывов с непредсказуемыми последствиями. Что значит «на равной основе»? США не раз обвиняли и Пекин и Москву в проведении неких ядерных экспериментов. Четких доказательств приведено не было. РФ и КНР все это, естественно, отрицают, называя политическими спекуляциями с целью раскачки и без того непростой ситуации.

Хотя можно предположить, что дело в тонкости формулировок. Понятно, что «эксперименты» не равно «испытания». Наверное, это можно назвать совершенствованием ядерного оружия. Улучшением его качества и характеристик. Вот теперь и Америка этим в вплотную займется, о чем официально сообщает. Помощник главы Госдепа также заявил, что не знает о каких-либо российско-американских договоренностях о продолжении соблюдении параметров Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее Кремль обещал придерживаться основных положений договора. Дональд Трамп вроде бы тоже согласился, но потом выяснилось, что это не совсем так.

Тем не менее, со слов Йо, власти США всегда готовы к переговорам, правда, они должны быть трехсторонними. Тогда как Китай не раз заявлял, что не будет во всем в этом участвовать. Значит, говорить не о чем. Мир возвращается в период начала холодной войны. Положа руку на сердце, гонка вооружений действительно давно идет. Кстати, Москва не раз заявляла о наличии вооружений, аналогов которым ни у кого нет. Что касается ядерных испытаний, наверное, это не улучшит и без того непростую ситуацию в мире. В ноябре прошлого года Дональд Трамп уже объявлял о соответствующем решении. Россия обещала зеркальный ответ, отметив, что первой испытания не начнет.

Дмитрий Дризе