Избивший девятилетнего мальчика уфимец получил полтора года условного срока

Калининский районный суд Уфы признал местного жителя виновным в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), за избиение несовершеннолетнего и приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в августе 2025 года девятилетний мальчик на детской площадке по Кольцевой улице в Уфе ударил девочку палкой, а она рассказала об этом своему отцу. Последний пнул обидчика дочери по ногам. Когда ребенок упал, обвиняемый, отобрав палку, несколько раз ударил ею ребенка.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова