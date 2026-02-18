Облачные поля местами вызовут в Петербурге небольшой снег при -7…-9 градусах

Погоду в Санкт-Петербурге 18 февраля продолжит определять обширный антициклон, сохраняющий тихую и холодную погоду, местами возможен небольшой снег из-за облачных полей. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Столбики термометров в Петербурге покажут -7…-9 градусов, в Ленинградской области — -6…-11 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление немного снизится — до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Днем 19 февраля начнет сказываться влияние циклона с юга: ожидается снег. Ночью температура опустится до -13…-15 градусов, днем составит -8…-10 градусов.

Артемий Чулков