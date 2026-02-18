«Амкар-Пермь» подписал двух игроков

ФК «Амкар-Пермь» объявил о заключении контрактов с двумя футболистами. Новобранцами клуба стали нападающий и атакующий полузащитник. Александр Долгов является воспитанником академии московского «Локомотива». Выступая за вторую команду «железнодорожников», становился лучшим молодым футболистом и лучшим бомбардиром зоны «Запад» ПФЛ. После этого перешел в «Ростов», где дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Также имеет опыт выступлений в РПЛ за подмосковные «Химки» и воронежский «Факел». Всего провел 73 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Последними профессиональными клубами в его карьере были армянский «Урарту» и красноярский «Енисей».

Кирилл Попов — воспитанник «Акрон — Академии Коноплева». Карьеру начинал в «Крыльях Советов» из Самары, где выступал за молодежку и вторую команду. В профессиональном футболе сыграл 46 матчей во Второй лиге Б за «Крылья Советов-2», в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.