Жители Оренбуржья перевели мошенникам за неделю около трех миллионов рублей

За прошедшую неделю жители Оренбургской области потеряли почти три миллиона рублей из-за действий телефонных мошенников. Всего пострадали 19 человек, общий ущерб составил 2 960 900 руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, житель Оренбурга перевел 643 тыс. руб. на «безопасный счет» по указанию злоумышленников. Кроме того, житель Орска потерял 514 тыс. руб., заплатив за автомобиль на интернет-площадке. Еще 375 тыс. руб. были переведены жителем Сорочинска на «безопасный счет».

Среди наиболее распространенных схем мошенничества остаются звонки из колл-центров, инвестиции на интернет-биржах и сделки на интернет-площадках. Эти методы продолжают использоваться преступниками для обмана граждан.

Георгий Портнов