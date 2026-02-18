Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Профильный комитет заксобрания одобрил утверждение Екатерины Тхор главой минфина Прикамья

Комитет заксобрания Прикамья по бюджету одобрил кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов Пермского края. Как сообщает telegram-канал краевого парламента, члены комитета рекомендовали принять проект постановления о согласовании ее кандидатуры на завтрашнем пленарном заседании.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Екатерина Тхор возглавляет министерство финансов Прикамья с 2021 года — сейчас в статусе и. о. Начала свою трудовую деятельность в августе 1993 года в качестве бухгалтера-ревизора отдела бухгалтерского учета и отчетности в финансовом управлении администрации Пермской области. В 2016 году стала заместителем министра, начальником управления бюджетной политики. Имеет благодарственные письма губернатора края и почетные грамоты.