Профильный комитет заксобрания одобрил утверждение Екатерины Тхор главой минфина Прикамья

Комитет заксобрания Прикамья по бюджету одобрил кандидатуру Екатерины Тхор на должность министра финансов Пермского края. Как сообщает telegram-канал краевого парламента, члены комитета рекомендовали принять проект постановления о согласовании ее кандидатуры на завтрашнем пленарном заседании.

Екатерина Тхор возглавляет министерство финансов Прикамья с 2021 года — сейчас в статусе и. о. Начала свою трудовую деятельность в августе 1993 года в качестве бухгалтера-ревизора отдела бухгалтерского учета и отчетности в финансовом управлении администрации Пермской области. В 2016 году стала заместителем министра, начальником управления бюджетной политики. Имеет благодарственные письма губернатора края и почетные грамоты.