Старинный деревянный дом в центре Уфы признали памятником истории и архитектуры

Начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин подписал приказ о включении в список объектов культурного наследия дома Желтоуховых на улице Чернышевского, 108 в центре Уфы. Деревянное здание, построенное в конце 19 века, находится на углу с улицей Цюрупы.

Одноэтажный дом с мезонином имеет площадь 466,6 кв. м. В приложениях к приказу Башкульнаследия, в частности, говорится, что оконные проемы новоявленного памятника истории и архитектуры оформлены деревянными наличниками и со свесами, подоконными досками с резными фигурными накладками в виде стилизованного растительного декора. Фризы и карнизы фасадов украшены деревянными накладками в виде растительного и водного орнамента с каплевидным основанием.

До конца апреля 2025 года дом находился в собственности Уфы. В мае мэрия выставила здание на аукцион, победителем которого стал предприниматель Тимур Хасанов, предложивший за дом Желтоуховых 11,6 млн руб.

Идэль Гумеров