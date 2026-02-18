Сайт Шереметьево не работает по техпричинам

Сайт аэропорта Шереметьево временно не работает по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Профильные службы аэропорта проводят необходимые работы с целью скорейшего возобновления функционирования сайта. О запуске работы сайта будет сообщено дополнительно»,— указано в пресс-релизе в Telegram.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на табло, мониторах и на стойках информации в терминалах, а также через службу информации аэропорта.