С начала года из Петербурга за рубеж отправили около 57 тысяч меховых шкурок

Из Санкт-Петербурга на экспорт отправили 11 партий пушно-мехового сырья. Поставки проконтролировали сотрудники Северо-Западного межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 1 января по 16 февраля в зарубежные страны выгрузили 56,7 тыс. шкурок норки, соболя и куницы. Их получат в Камбодже и Таиланде.

Продукцию проверили ведомством на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. На мех оформили ветеринарные сертификаты.

Татьяна Титаева