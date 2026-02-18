В Госдуму внесут законопроект о налоге на покупку дорогостоящих автомобилей

Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым подготовила законопроект, которым предлагается ввести разовый налог на покупку элитного транспорта, пишет ТАСС. Документ представят на рассмотрение в ближайшее время.

Законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие дополнительный сбор при покупке дорогостоящих машин, яхт, катеров, самолетов и вертолетов. Под налогообложение попадут автомобили стоимостью свыше 20 млн руб., а также водный и воздушный транспорт стоимостью более 50 млн руб. Налог будет прогрессивным — ставка составит от 1% до 4% от цены покупки в зависимости от ценовой категории транспорта.

Оплату налога необходимо будет произвести единовременно: либо при постановке транспорта на государственный учет, либо в первые 30 дней с момента покупки, если регистрация не требуется. Без подтверждения уплаты сбора регистрация авто невозможна.

Помимо этого, законопроект предлагает повысить налоговые ставки на элитную недвижимость. Для объектов стоимостью от 350 до 450 млн руб. предполагается ставка 3%, при цене от 450 до 550 млн руб. — 3,5%, а для объектов дороже 550 млн руб. — 4%.

В пояснительной записке указано, что принятие закона увеличит поступления в региональные и местные бюджеты, а также создаст стимулы к рациональному обращению с дорогостоящим движимым и недвижимым имуществом.