Номинированного на «Оскар» иранского сценариста освободили из тюрьмы

Иранский сценарист Мехди Махмудиан, номинированный на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Это была всего лишь случайность», вышел на свободу спустя 17 дней после ареста. Его освободили под залог в 6,5 млрд риалов ($161 тыс.) из тюрьмы Ноушахр без предъявления обвинений.

Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на американского дистрибьютора фильма Neon, Мехди Махмудиан был задержан в Тегеране после того, как подписал заявление с критикой верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и действий властей при подавлении протестов. Вместе с ним под залог были освобождены еще двое подписавших — Вида Раббани и Абдулла Момени.

«Это была всего лишь случайность» — драма, вдохновленная тюремным опытом режиссера фильма и политического активиста Джафара Панахи. Он находился в заключении по обвинению в пропаганде против иранских властей. Картина, помимо номинации за лучший сценарий, также была выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». До этого фильм также получил «Золотую пальму» на Каннском кинофестивале.