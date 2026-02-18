Альфа-банк и А1 создадут фонд «специальных ситуаций» на 30 млрд рублей

«Альфа-Капитал» и Альфа-банк договорились с А1 о создании инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб. Он рассчитан на инвестиции в российские активы, сообщил «Ъ» гендиректор А1 Александр Файн.

Альфа-банк будет якорным инвестором, а «Альфа-Капитал» займется управлением активами. А1 отвечает за поиск, отбор и управление «специальными ситуациями», разрешение споров и монетизацию. Фонд будет инвестировать в активы, которые можно купить с дисконтом из-за «корпоративных конфликтов, реструктуризации задолженности, наследственных дел и других сложных ситуаций». В фокусе — в том числе доли в акционерном капитале, права требования и долговые инструменты.

Фонд ориентирован преимущественно на российские активы, но допускается включение в портфель до 20% компаний из стран СНГ. «Ресурсы фонда позволят выкупать активы, в том числе крупные, у тех собственников, которые устали от управления бизнесом, не хотят передавать актив по наследству и находятся в поисках инвесторов»,— добавил господин Файн.