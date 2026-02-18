В Омске приговорили подростков за поджог вертолета Ми-8

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум подросткам 2008 года рождения за поджог вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Омск-Северный». Их признали виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщили в УФСБ по Омской области .

Подростки получили 7 и 7,5 года лишения свободы; до совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, а затем будут переведены в колонию общего режима. Кроме того, осужденных обязали солидарно выплатить Министерству обороны РФ 668 млн руб. в качестве компенсации за нанесенный ущерб, передает ТАСС сообщение ФСБ.

Подростки решились на преступление в сентябре 2024 года: юноши ночью проникли на охраняемую территорию и уничтожили технику с помощью самодельной зажигательной смеси. Сотрудники правоохранительных органов задержали их в течение суток.

Юноши на допросе заявили, что выполняли задание неизвестного им лица, который в мессенджере Telegram пообещал им $20 тыс. за диверсию. В качестве доказательства выполненной работы они отправили заказчику видеозапись поджога, снятую на телефон, но обещанное вознаграждение они так и не получили. Приговор не вступил в законную силу.