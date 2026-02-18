На Васильевском острове тушат пожар в нежилом здании

В Василеостровском районе горит одноэтажное здание на Уральской улице. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании поступил спасателям 18 февраля в 3:06. Пламя охватило 300 кв. м в одноэтажном строении размером 20 х 45 м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

МЧС указывает адрес: Уральская улица, 8. Судя по публикуемым в СМИ материалам, речь идет о доме 8Б по Уральской улице. По данным сервиса «Яндекс Карты», в строении располагаются магазины и шиномонтаж.

В связи с невозможностью проезда по Уральской улице изменены маршруты автобусов №№ 41, 42, 151, 152, 220, 230, сообщили в городском комтрансе.

UPD: к 7:46 пожар локализован.

Артемий Чулков