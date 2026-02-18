Bloomberg: Apple может представить носимые устройства на базе ИИ в 2026-2027 годах

Apple ускоряет разработку трех носимых устройств с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Речь идет об умных очках, кулоне, который можно носить как брошь или подвеску, а также об обновленных AirPods с расширенными функциями ИИ.

По информации агентства, три гаджета будут подключаться к iPhone и будут оснащены камерами — у очков они будут высокого разрешения для съемки, у кулона и наушников — упрощенные, предназначенные исключительно для сбора визуального контекста в помощь голосовому помощнику Siri.

Умные очки под кодовым названием N50, по словам источников, станут флагманским продуктом в новой линейке. С помощью них можно будет совершать звонки, получать подсказки Siri, слушать музыку и снимать видео. Производство может начаться в декабре, а релиз намечен на 2027 год. Apple разрабатывает собственные оправы, отказавшись от идеи партнерства с брендами очков.

Кулон будет для iPhone «глазами и ушами», постоянно отправляя на смартфон видеопоток для анализа окружения. Он оснащен микрофоном и чипом, но по вычислительной мощности будет ближе к AirPods, чем к Apple Watch. Устройство можно крепить к одежде или носить на шее. Выпуск также возможен в 2027 году.

Разработка новых AirPods идет с начала 2024 года, они могут выйти на рынок уже в 2026 году. Наушники получат функции ИИ, включая режим перевода речи в реальном времени, представленный в 2025 году.