Власти Таиланда зафиксировали рост заражения ВИЧ у молодежи

В Таиланде объявлена новая кампания по профилактике ВИЧ, сообщает Thailand News. Согласно правительственным данным, почти половина новых случаев ВИЧ-инфекции в королевстве приходится на молодежь, причем более трети — на лиц 15-24 лет.

Данные Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава страны показывают, что в прошлом году почти у 13,36 тыс. человек по всей стране был впервые диагностирован ВИЧ, из-за чего общее число инфицированных приблизилось к 547,6 тыс. Министерство объявило, что 96,4% случаев заражения были связаны с незащищенным половым контактом. Представители органов здравоохранения также сообщили о резком росте заболеваемости другими передающимися половым путем инфекциями (ИППП), в частности сифилисом.

Только в провинции Чиангмай на севере страны был зарегистрирован 731 новый случай заражения ВИЧ. Регион относят к неблагополучным в данном отношении. В провинции уже около 22,39 тыс. инфицированных, из которых почти 21,6 тыс. получают антиретровирусную терапию в рамках государственной системы здравоохранения. В среднем в провинции фиксируется 44 новых случая в месяц.

Тайский Фонд здравоохранения по борьбе со СПИДом (AHF Thailand) объявил о проведении кампании «Просто используй это». Инициатива направлена на пропаганду использования презервативов и более безопасных сексуальных практик среди молодежи в целях профилактики ВИЧ, других ИППП и нежелательной беременности.

Эрнест Филипповский