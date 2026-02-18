Экзарх прокомментировал данные о росте числа приходов РПЦ в Африке

Патриарший экзарх Африки митрополит Константин прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой расширение присутствия Русской православной церкви (РПЦ) на континенте связали со стремлением Москвы усилить влияние. По словам иерарха, рост числа приходов вызван обращениями местных священников.

«В РПЦ обратились священники, которые не признали решение Патриарха Александрийского о признании украинских раскольников. Мы приняли их согласно поданным прошениям»,— сказал митрополит Константин РБК.

В 2019 году Александрийский патриархат признал Православную церковь Украины (ПЦУ), которую Русская православная церковь считает раскольнической. По словам митрополита Константина, священники, «не желающие по этой причине пребывать под его омофором» стали просить о переходе в РПЦ. Сейчас в 36 странах Африки действуют около 370 приходов и общин Экзархата, где служат 262 клирика, добавил митрополит.

17 февраля Bloomberg, ссылаясь на публикацию иерея Георгия Максимова, сообщило, что за три года присутствие РПЦ выросло с четырех до 34 стран, а число священников достигло 270. Агентство связало это с политикой Москвы.