Посол Тарабрин: РФ следит за наращиванием военного потенциала Нидерландов

Россия следит за усилением военного потенциала Нидерландов, сообщил российский посол в Гааге Владимир Тарабрин. По его словам, речь идет о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды — портов, логистических хабов и железнодорожной сети.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин

«Мы внимательно отслеживаем наращивание наступательных возможностей Королевства и, конечно, учитываем их»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

На прошлой неделе исполняющий обязанности статс-секретаря Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман заявил, что оборонное ведомство возьмет курс на расширение военных возможностей ради подготовки к возможному вооруженному конфликту к концу 2028 года.