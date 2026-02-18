В России протестируют аналог системы Starlink

Российские разработчики в марте начнут тестовые полеты стратосферного беспилотника «Аргус», который сможет выполнять функции оператора связи, аналогичные системе американского спутникового интернета Starlink. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя проекта Николаса Оксмана.

«Аргус» предназначен для передачи видео высокого разрешения, обеспечения фронтовой связи и управления другими дронами. «Это важно, учитывая тот факт, что у России не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени»,— сказал господин Оксман. Кроме военных задач аппарат пригоден для мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути и в сельском хозяйстве.

Беспилотник будет работать на солнечной энергии. Аппарат способен подниматься на высоту от 15 до 24 км, что затруднит его перехват — противнику придется применять ЗРК типа Patriot или С-300. Стоимость БПЛА ниже цены таких ракет, что делает его «экономической победой еще до боя», отметил глава проекта. Кроме того, он глушить спутниковую навигацию и связь.