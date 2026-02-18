Паспортные данные сотен участников инвестфорума ADFW оказались в сети по ошибке

Сканы паспортов и других документов, удостоверяющих личность сотен участников инвестиционной конференции Абу-Даби, оказались в открытом доступе в сети, сообщила Financial Times. Это произошло не из-за взлома базы данных форума: документы размещались на незащищенном облачном сервере и были общедоступны для любого пользователя обычного веб-браузера, пишет газета.

Речь идет о форуме Abu Dhabi Finance Week (ADFW), который позиционирует себя как крупнейшее финансовое и инвестиционное событие на Ближнем Востоке — в декабре ADFW посетили более 35 тыс. человек. Financial Times обратилась к организаторам форума, и только после этого доступ к данным был закрыт. Позже представители ADFW подтвердили наличие «уязвимости в облачной среде, управляемой сторонним поставщиком, которая затронула ограниченную группу участников» форума. Организаторы добавили, что связались с людьми, чьи данные были раскрыты.

Газета отмечает, что среди пострадавших были бывший премьер-министр Великобритании лорд Дэвид Кэмерон, сооснователь хедж-фонда Brevan Howard Asset Management Алан Ховард, бывший директор по коммуникациям Белого дома США Энтони Скарамуччи, глава криптобиржи Binance Ричард Тенг и посол ЕС в ОАЭ Люси Бергер. Полные сканы паспортов представляют огромную ценность для мошенников в даркнете, сообщает издание. Документы могут использоваться для несанкционированного доступа к аккаунтам или других киберпреступлений.