Вооруженный 18-летний юноша пытался прорваться к Капитолию США

В Вашингтоне задержали 18-летнего молодого человека, вооруженного дробовиком, который пытался добежать до здания Капитолия США. Парня остановили полицейские: они приказали ему бросить оружие, что он и сделал. Затем он юноша лег на землю и его заковали в наручники. О произошедшем сообщили в полиции Капитолия.

Вооруженный юноша был одет в тактический жилет и перчатки. Его дробовик был заряжен, при себе он имел дополнительные боеприпасы. Также в машине, которую он припарковал в квартале от здания, где заседают конгрессмены, он оставил каску и противогаз.

Полиция пока не раскрывает личность задержанного. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, сообщил на пресс-конференции руководитель полиции Капитолия Майкл Салливан. Он отметил, что на данный момент мотив юноши неизвестен. Полиция начала расследование.

Axios отмечает, что в последнее время в адрес членов Конгресса участились угрозы со стороны американцев. В прошлом году полиция Капитолия начала проверять 15 тыс. эпизодов, связанных с угрозами в отношении конгрессменов. Это на 60% больше, чем в 2024 году, когда полиция зафиксировала 9,4 тыс. угроз.