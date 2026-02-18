Более 80 участников Берлинале потребовали от фестиваля осудить Израиль

Группа из 81 участника Берлинале выступила с открытым письмом к руководству фестиваля. Авторы обращения выразили протест против цензуры в отношении артистов и раскритиковали организаторов за то, что они игнорируют происходящее в секторе Газа.

Как сообщает Variety, подписанты выразили тревогу из-за «участия Берлинале в цензуре артистов, выступающих против продолжающегося геноцида Израиля против палестинцев, и ключевой ролью немецкого государства в этом».

«Мы призываем Берлинале выполнить свой моральный долг и четко заявить о своем несогласии с геноцидом Израиля.., а также полностью прекратить свою деятельность по защите Израиля от критики и призывов к ответственности»,— указано в письме. Вместе с тем авторы письма заявили, что в 2025 году кинематографисты, которые высказались на Берлинском кинофестивале за права палестинцев, получали «агрессивные выговоры» от программных директоров события.

Среди подписавших письмо — актеры Тильда Суинтон, Хавьер Бардем, Ангелики Папулия, Салех Бакри, Татьяна Маслани, а также режиссеры Майк Ли, Адам Маккей и Ави Мограби.