В Белгороде объекты инфраструктуры попали под ракетный обстрел

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Есть повреждения объектов инфраструктуры, написал глава области в Telegram. Масштабы разрушений пока неизвестны, отметил господин Гладков. Ущерб оценят в светлое время суток.

Господин Гладков добавил, что в Белгороде от падения обломков сбитых ракет произошел пожар на кровле многоквартирного дома. Возгорание ликвидировано. В селе Таврово Белгородского округа повреждено остекление коммерческого объекта, добавил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал.

Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела, написал господин Гладков. Информация о других повреждениях уточняется.