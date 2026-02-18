Актера Шайю Лабафа задержали за пьяный дебош в Новом Орлеане

Американский актер Шайя Лабаф был арестован в Новом Орлеане и был обвинен в нанесении побоев. По данным полиции, актер спровоцировал конфликт в одном из питейных заведений, где вел себя агрессивно и набросился с кулаками на нескольких человек, после чего был задержан и доставлен в больницу с травмами, передает The Hollywood Reporter.

Сотрудники местных заведений жаловались, что актер несколько дней до этого «терроризировал город», отмечает издание. По их словам, господин Лабаф посещал бары в нетрезвом состоянии, разгуливал без рубашки и денег. Возражения сотрудников баров он парировал фразой: «Вы хоть знаете, кто я такой?».

Для Шайи Лабафа это далеко не первый случай пьяного дебоша: еще в 2014 и 2015 годах его неоднократно арестовывали за хулиганство и неподобающее поведение, после чего проходил лечение от зависимости. Несмотря на многолетнюю историю проблем с законом, с августа 2022 года актер заявлял, что отказался от алкоголя, а в мае 2025 года в интервью The Hollywood Reporter даже публично поблагодарил коллег — Мела Гибсона, Шона Пенна и Джоша Бролина — за то, что помогли ему избавиться от зависимости.