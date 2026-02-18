Лукашенко назвал позорищем импорт свинины из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал закупки свинины за рубежом. Он заявил, что страна способна полностью обеспечить себя этой продукцией.

«Мы же из России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн там, или сколько, завезли свинины»,— сказал господин Лукашенко, когда принимал отчет правительства за 2025 год (видео с речью президента выложил «Пул Первого»).

Белорусский президент потребовал нарастить собственное производство. «А почему привезли из России? Потому что своего нет. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать»,— добавил он.

По данным Россельхознадзора, всего за 2025 год Россия экспортировала свинины более 270,5 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем в прошлом году (220,5 тыс. тонн). Объемы экспорта этого вида мяса в Белоруссию выросли на 32,4% — всего было вывезено более 131 тыс. тонн.