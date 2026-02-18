В Запорожской области при обстрелах погибли двое человек

Вооруженные силы Украины атаковали Токмакский и Каменско-Днепровский муниципальные округа Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Погиб житель города Токмака и жительница села Водяное.

Женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома в момент обстрела, уточнил господин Балицкий. При каких обстоятельствах погиб мужчина 1968 года рождения, губернатор не уточнил.

Вместе жителем Токмака ранения получили еще двое мужчин 1949 и 1956 года рождения. Им уже оказали медицинскую помощь, сообщил господин Балицкий Telegram-канале.