Больше трети опрошенных Rambler&Co россиян недовольны ограничениями в интернете

Больше трети россиян заявили, что относятся к ограничениям в интернете «скорее негативно», поскольку это нарушает привычный комфорт. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, с которым ознакомился «Ъ». Еще столько же заявили, что планируют «пользоваться тем, что останется доступным».

Согласно опросу, негативное отношение к ограничениям высказали 37%. Еще 26% заявили, что им пока сложно представить дальнейшее развитие событий. 21% респондентов отметили, что сохраняют спокойствие и считают ограничения частью цифровой реальности. Меньшинство либо относятся к теме с небольшой настороженностью (8%), либо об этом вообще не задумываются (также 8%).

В случае ограничений относительное большинство респондентов (38%) планируют «пользоваться тем, что останется доступным». Еще 31% предпочли заранее подготовиться к ограничениям, в том числе найдя способы их обхода. 23% отметили, что планируют искать альтернативные платформы.

Наиболее важными ресурсами в интернете пользователи назвали СМИ и медиаресурсы (36%). Респонденты также отметили важность онлайн-сервисов (25%), включая госуслуги, банки и доставку, а также рабочие, профессиональные и досуговые инструменты (20%). Привычные соцсети и мессенджеры важными назвали 19%.

Мнение респондентов разделилось в вопросе будущего регулирования интернета. 32% ожидают, что интернет вновь станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же уверены, что ограничений будет все больше, пока не останутся только разрешенные сайты. 17% предполагают, что в итоге каждая крупная страна придет к цифровому суверенитету и более ограниченной сети.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 16 февраля 2026 года. В нем приняли участие 11 299 респондентов, отмечается в документе. Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения работы Telegram. Ведомство предупредило, что продолжит ограничивать мессенджер, если он не разместит серверы в стране и не будет «исполнять российское законодательство».