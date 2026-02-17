Жительница Ульяновска позвонила в техподдержку и отдала мошенникам 2 млн рублей

17 февраля в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратилась местная жительница с заявлением о совершеном в отношении нее мошенничестве, сообщила во вторник пресс-служба УМВД.

По данным полиции, заявительница, получив в мессенджере сообщение о якобы подключении к ее личному кабинету в на портале «Госуслуги», позвонила по указанному в сообщении телефону, названному «телефоном технической поддержки», где ей мошенники, представившись работниками службы «Госуслуг», сообщили, что ее данные якобы стали известны мошенникам, которые пытаются снять денежные средства с принадлежащего ей банковского счета.

Женщина, поверив мошенникам, согласилась, что надо «пресечь несанкционированные действия мошенников», выполнила все инструкции злоумышленников и перевела на указанный якобы безопасный счет все личные сбережения, а также деньги, полученные в кредит. Всего она отдала мошенникам 1,745 млн руб.

В понедельник, выступая перед депутатами регионального заксобрания с отчетом о работе полиции в 2025 году, начальник регионального УМВД Максим Петрушин сообщил, что за минувший год жители региона отдали телефонным мошенникам 1,028 млрд руб.

Андрей Васильев, Ульяновск