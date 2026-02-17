Участие в боях в приграничье будет засчитываться в выслугу лет день за три

Правительство России утвердило постановление, согласно которому участие в боевых действиях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в период СВО будет засчитываться в выслугу лет из расчета один день службы за три. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Норма распространяется на военнослужащих, сотрудников Росгвардии и других силовых структур, участвовавших в боях на этих территориях с 29 декабря 2025 года. Льготный порядок исчисления выслуги применяется на основании приказов командиров частей и руководителей ведомств.

Постановление вносит изменения в документ от 22 сентября 1993 года, дополняя подпункт «е», устанавливающий правила расчета выслуги лет для военнослужащих.