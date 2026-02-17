Прощание «Славянского»

Прокуратура края обратилась в суд с иском к ООО «Строительная компания „Славянский дом“». Надзорный орган требует признать недействительными шесть муниципальных контрактов на ремонт школ и строительство детсадов в Пермском муниципальном округе и взыскать с ООО 776 млн руб. Как считает истец, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку экс-руководитель заказчика МКУ «Управление капстроительства Пермского округа» связан с учредителем «Славянского дома». Суд арестовал денежные средства компании на сумму свыше 555 млн руб. В администрации округа ситуацию оперативно не прокомментировали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление прокуратуры было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края на минувшей неделе. Надзорный орган просит признать ничтожными шесть муниципальных контрактов, которые были заключены между МКУ «Управление капитального строительства Пермского округа» и ООО «Строительная компания „Славянский дом“» в 2019–2023 годах. Среди них — заключенные в 2021 году контракты на ремонт школы в п. Сылва (более 21 млн руб.), а также на строительство детсадов в с. Фролы и д. Башкултаево (216,11 и 299,21 млн руб. соответственно). Прокуратура требует взыскать со «Славянского дома» в бюджет Пермского муниципального округа 555,371 млн руб. основного долга и свыше 221 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Свои требования истец мотивирует тем, что в ходе проверок были выявлены факты коррупционных нарушений при заключении контрактов. В частности, директор МКУ допустил конфликт интересов, поскольку поддерживал отношения с учредителем подрядчика. В 2017–2025 годах учреждение возглавлял Дмитрий Ермаков. В январе прошлого года суд удовлетворил требования прокуратуры об увольнении экс-руководителя «в связи с утратой доверия».

ООО «Строительная компания „Славянский дом“», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб., единственный учредитель — Юлия Привалова. Выручка «Славянского дома» от продаж в 2024 году превысила 276,9 млн руб., чистая прибыль — 23,41 млн руб. Чистые активы общества оцениваются в 101,9 млн руб.

Согласно открытым источникам, за последние пять лет строительная компания заключила контракты на сумму свыше 1,4 млрд руб. При этом крупнейшими заказчиками были МКУ «Управление капитального строительства Пермского округа», а также управление ЖКХ администрации того же округа. В 2025 году «Славянский дом» заключил контракты на 154,7 млн руб., касающиеся строительства объектов в Чермозе и Кишерти, а также выполнения проектировочных работ и капремонта пермской школы «Диалог». В октябре–декабре 2025 года Управление капстроительства Пермского округа расторгло со «Славянским домом» три контракта на сумму почти 460 млн руб.

Что касается иска прокуратуры, то 13 февраля суд частично удовлетворил ходатайство надзорного органа о принятии обеспечительных мер. Истец добивался наложения ареста на денежные средства ООО на сумму свыше 776,49 млн руб., а также на движимое и недвижимое имущество «Славянского дома». Для Управления капстроительства Пермского округа прокуратура предлагала запретить приемку и оплату работ по контракту на строительство садика в Башкултаево. Свои требования надзор мотивировал тем, что в случае вывода денег и активов организации исполнение судебного акта о возврате денег в бюджет будет затруднено. Ходатайство было удовлетворено час­тично: суд решил арестовать денежные средства компании в сумме 555,3 млн руб., а также запретил регистрационные действия с имуществом ответчика.

В администрации Пермского муниципального округа позицию относительно требований прокуратуры оперативно не озвучили.

Мария Сысоева