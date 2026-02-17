Пассажирно не будет

Пермяки стали меньше пользоваться общественным транспортом: пассажиропоток снизился на 17,5 млн человек. Такие данные были озвучены в рамках обсуждения в гордуме итогов транспортной отрасли за 2025 год. Депутаты обратили внимание на неэффективную работу администрации с безбилетниками, увеличение интервалов между рейсами и на большие расходы бюджета на отрасль. По мнению народных избранников, необходимо вернуться к пересмотру маршрутной сети и изменить систему работы с «зайцами», из-за которых бюджет Перми терпит убытки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию и.о. начальника департамента транспорта мэрии Перми Светлана Цымбал представила итоги работы общественного транспорта за 2025 год. Согласно озвученным данным, пассажиропоток снизился с 240 млн в 2024 году до 223 млн человек в прошлом. Основными причинами этого госпожа Цымбал назвала уменьшение экономической активности населения, строительство дорог в Перми и ненадлежащее исполнение контрактов перевозчиками. Доля безбилетных пассажиров составила 19,1%. Кроме этого, объем транспортной работы (количество пройденных километров) снизился на 3,5% и составил 52,6 млн км.

Одним из результатов работы транспортной отрасли стало значительное обновление подвижного состава. Так, после заключения новых контрактов по результатам конкурсных процедур в 2025 году на маршруты Перми вышли 442 новых автобуса. Более 40% из них были поставлены по федеральным проектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в соответствии с новыми муниципальными контрактами был снижен максимальный срок эксплуатации автобуса с семи до пяти лет.

Сборы штрафов за безбилетный проезд выросли более чем вдвое и составили 48,6 млн руб. против 23,3 млн годом ранее. При этом санкции за ненадлежащее исполнение контрактов перевозчиков остались на том же уровне и составили 57,3 млн руб.

Доходы от оплаты проез­да в 2025 году зафиксированы на уровне 5,3 млрд руб. Это на 223 млн больше, чем годом ранее. Дотация из бюджета тоже выросла: в 2024-м дотации транспортной отрас­ли составляли 1,4 млрд руб., а в 2025-м — 2,5 млрд руб.

Арсен Болквадзе обратил внимание на серьезное увеличение объема дотаций из бюджета (более 1 млрд руб.). Светлана Цымбал уточнила, что это связано с тем, что в 2025 году был выплачен аванс перевозчикам по новым контрактам для обновления подвижного состава. Депутаты поинтересовались, значит ли это, что в 2026 году объем дотаций транспортной отрасли уменьшится. Госпожа Цымбал затруднилась ответить на этот вопрос. Депутаты попросили назвать сумму потерь бюджета от безбилетных пассажиров, но представитель департамента сумму выпадающих доходов уточнить тоже не смогла.

Депутат Марк Коробов отметил низкое выявление пассажиров, не оплативших проезд. Он отметил, что на шесть автобусов ловится только один безбилетник. Светлана Цымбал пояснила, что не всегда получается составить акт о безбилетном проезде, так как пассажиры не имеют с собой документов или сбегают. «Контролер не может удерживать пассажира бесконечно,— уточнила она.— В таких случаях необходимо вызывать Росгвардию».

Депутат, перевозчик, владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов предложил «смотреть на вещи рационально». Он пояснил, что вызов Росгвардии означает задержку других пассажиров и невыполнение рейсов. «Бюджет в этом плане потеряет, потеряют и перевозчики. Весы должны работать в одну сторону — путем наименьшего зла»,— высказался он.

Озабоченность народных избранников вызвало и увеличение интервалов движения между автобусами. На это обратил внимание Арсен Болквадзе, отметив, что в Кировском районе на остановках стало больше ожидающих пассажиров. Он считает, что необходимо пересмотреть маршрутную сеть и добавить автобусы меньшего класса в часы пик. Его поддержал Михаил Черепанов. «Когда обсуждали переход на автобусы особо большого класса, разговоров о том, чтобы увеличить интервалы, не было. Разговор был о том, что мы поменяем автобусы, и они будут ходить с тем же интервалом. Что мы получили в итоге? Ничего. Так же люди стоят в часы пик на остановке, так же автобусы забиваются донельзя. Логика непонятная абсолютно»,— отметил депутат.

Поводя итоги обсуждения, Эдуард Мирзамухаметов отметил, что основная проблематика транспорт­ной отрасли — снижение пассажиропотока и безбилетники. Он считает, что эти проблемы можно решить увеличением транспортной работы в часы пик. «Понимаю, что это большая нагрузка на бюджет, но с этим надо что-то делать. Может быть, посмотрим в этом году возможность увеличения финансирования и объема работ?»— предложил господин Мирзамухаметов.

Его коллега Марк Коробов согласился, что система работы транспорта требует корректировок. По его мнению, необходимо изменить систему работы с безбилетными пассажирами. «Нужно признать тот факт, что система в том ключе, в котором она создана, не работает. Система требует глубокой корректировки. 1 миллиард на безбилетников — это огромное количество социальных услуг. Нельзя, чтобы мы привыкли, что у нас 1,5 млрд руб. недостача в этой отрасли. Ситуация только ухудшается, и кардинальных шагов не предвидится»,— считает гос­подин Коробов.

В итоге депутаты сошлись во мнении, что работа транс­портной отрасли требует контроля и отчет о ее работе мэрии необходимо представлять ежеквартально.

Ирина Суханова