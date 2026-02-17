Эмиссионерская деятельность

Банк России собирается упростить выпуск ценных бумаг, сокращая требования к процедурам эмиссии. Кроме того, регулятор предлагает обсудить возможность интеграции рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) с биржевыми площадками. Все вместе это должно снизить издержки эмитентов, привести к росту числа размещений, а также оживить вторичный рынок ЦФА. Однако эксперты указывают, что потребуется сохранить требования к раскрытию отчетности эмитентов, иначе упрощение может привести и к росту числа дефолтов. Кроме того, потребуется обеспечить качественную защиту прав инвесторов.

Банк России собирается существенно упростить выход компаний на фондовой рынок, снизив издержки и сроки выпуска ценных бумаг. Предложения регулятора изложены в консультационном докладе, опубликованном 17 февраля. В частности,

ЦБ рассматривает отказ от обязательной регистрации выпусков простых облигаций с фиксированным доходом и централизованным учетом прав, если сумма привлекаемых средств не превышает 3 млрд руб. в год.

Одновременно предлагается не осуществлять регистрацию выпусков облигаций, рассчитанных на квалинвесторов, если их номинальная стоимость превышает 3 млн руб. Проверка соблюдения требований законодательства может осуществляться биржей при допуске облигаций к организованным торгам, уточняет регулятор.

Банк России также предлагает отказаться от регистрации выпусков акций непубличных АО, если число акционеров по итогам размещения не превысит 50 членов.

Предлагается также сократить срок реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций с 45 дней до 15 рабочих дней при условии надлежащего уведомления лиц о возникновении у них такого права со стороны эмитента.

Профучастники поддержали инициативу Банка России делегировать бирже регистрацию всех облигаций, допускаемых на биржу, в том числе структурных облигаций. Причем планка в 3 млрд руб. в год для выпусков облигаций кредитными организациями «могла бы быть повышена еще больше», считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Реализация части предложений позволит частично снять нагрузку с регулятора, одновременно сократятся и расходы эмитентов.

Вместе с тем возрастет и количество размещаемых выпусков. Как указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, их качество может снизиться, «так как привлекать капитал будут относительно небольшие компании, которые чаще подвержены кассовым разрывам, дефицитам ликвидности и зависимости от контрагентов». В итоге, по его оценке, это может привести к росту числа дефолтов.

Для того чтобы предлагаемые нормы были эффективными, законодателям потребуется продумать механизмы защиты прав инвесторов, указывают эксперты. В частности, «будет необходимо создание процедуры учета номинала бумаг, уставного капитала общества, механизма его увеличения и уменьшения, а также разработать инструмент по минимизации рисков инвесторов при нештатных ситуациях», заявили в регистраторской компании «Реестр». Важно также, чтобы в документах, которые сопровождают регистрацию выпуска или допуск облигаций к биржевым торгам, содержались проверенная аудитором отчетность эмитента за три последних года и коэффициенты, характеризующие его финансовое положение и финансовую устойчивость, указывает ведущий аналитик «Фридом Финанс Глобал» Наталья Мильчакова.

Банк России намерен развивать рынок ценных бумаг в формате ЦФА. Такие инструменты выпускались бы на блокчейн-платформах в виде токенов, которые отражают закрепленные права владельцев ценных бумаг, а для обеспечения их оборота и расчетов по ним «предполагается осуществить интеграцию платформ» с биржевой инфраструктурой. Алексей Тимофеев обращает внимание на более простую процедуру выпуска ЦФА, чем у классических облигаций.

Однако, как отмечает эксперт ассоциации инвесторов АВО Михаил Локшин, в настоящее время на российском рынке работают 20 операторов ЦФА, но платформы реализованы на разных блокчейнах и несовместимы между собой. К тому же «комиссии операторов ЦФА для инвестора зачастую выше, чем комиссии брокеров, а значит, снижение издержек эмитентами обернется ростом издержек инвесторов», отмечает он. Поэтому предложенные меры ЦБ нуждаются в доработке не только по технической части, но и в части защиты прав инвесторов. В частности, «необходимо создание механизма автоматического и транслируемого расчета накопленного купонного дохода по ЦФА-облигациям, определения понятий техдефолта и дефолта по таким активам, а также создание ПВО (представитель владельцев облигаций.— “Ъ”) по ЦФА», отмечает господин Локшин.

Андрей Ковалев