В Перми произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Днем 17 февраля по ул. Спешилова в направлении ул. Борцов Революции произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Лады Калина», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с «Рено Логан». Затем отечественный авто отбросило на двигающийся за последним «Киа Соренто». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Прикамья. В результате происшествия водитель авто «Лада Калина» скончался на месте от полученных травм. Мужчине, управлявшему «Киа Соренто», оказана медицинская помощь. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края