Хоккеисты «Лады» победили ЦСКА в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и московским ЦСКА. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В составе тольяттинской команды в третьем периоде отличились Колби Уильямс и Томаш Юрчо. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Сергей Калинин.

«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко. ЦСКА с 70 баллами находится на четвертой позиции.

Андрей Сазонов