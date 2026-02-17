В России в 2025 году замедлились темпы роста случаев ожирения у детей

В 2025 году количество новых случаев ожирения среди подростков и детей в России снизилось с 4,2% до 1,4%. Об этом заявил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

«Мы впервые в прошлом году получили снижение темпа роста случаев ожирения с 4,2% до 1,4%»,— рассказал господин Шавалиев на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в части обеспечения детей качественным питанием (цитата по ТАСС).

Однако показатель пока еще растет, подчеркнул он. Глава департамента отметил важность влияния на сознание детей того, что транслируют на телевидении и в социальных сетях. Рафаэль Шавалиев обратил также внимание на необходимость качественной организации школьного, лечебного и медицинского питания.

Как напомнил чиновник, Минздрав занимается разработкой методических рекомендаций по отдельным болезням, в которых также будет прописана информация о специализированном питании для пациентов.

В начале января власти Великобритании из-за проблемы детского ожирения запретили рекламу фастфуда на телевидении до 21:00, а в интернете — полностью.