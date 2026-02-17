Молочников придоило

Нижегородский молочный союз и животноводы заявили о критической ситуации в отрасли из-за курса рубля, оттока кадров и снижения цен на сырое молоко. Они опасаются убытков уровня 2023 года, когда отрасль ушла в минус на 1,7 млрд руб., и просят власти пересмотреть программы поддержки агропромышленного комплекса. В областном минсельхозе не считают ситуацию критической и рассчитывают к 2030 году увеличить производство молока на 12%, до 830 тыс. т. Местные власти назвали сегодняшнее положение аграриев «сложнейшим» и вместе с депутатами заксобрания попросили правительство стимулировать развитие села.

Депутаты просят пересмотреть программы поддержки АПК

В молочной отрасли Нижегородской области назревает кризис, причинами которого станут укрепление рубля, сложности с экспортом, рост себестоимости производства, падение закупочных цен переработчиков молока и покупательной способности населения. Об этом глава Регионального молочного союза Николай Трофимов заявил на заседании аграрного комитета в областном заксобрании 17 февраля. По его словам, ситуация напоминает 2023 год, когда нижегородские животноводы понесли 1,7 млрд руб. убытков. Объединение российского рынка с белорусским привело к перепроизводству и затовариванию складов, сырье приходится продавать на треть дешевле, однако годовое потребление молока в России составляет в среднем 250 кг на человека — меньше медицинской нормы 340 кг, подсчитал гендиректор союза.

«Мы проигрываем белорусам в ценообразовании и господдержке. Их цены ни один российский молочник выдержать не может.

Они занимают наш рынок, это угроза номер один. К 2030 году на рынке образуется 3,7 млн т излишков, которые придется куда-то продавать, или они будут давить на цены»,— подсчитал Николай Трофимов.

Регионы ПФО обеспечивают себя молоком на 115%, Нижегородская область — на 88,5%. Объем переработки сырого молока в регионе за четыре года увеличился на четверть — до 690 тыс. т., подсчитали в молочном союзе. Государственные субсидии в 2026 году в среднем компенсируют животноводам 3,2 руб. за литр молока, однако в зависимости от других мер поддержки субсидия может составить 1,6 руб. Предприятия переработки готовы покупать сырье за 32–36 руб. за литр. При этом они произвольно поднимают цены на готовую продукцию в рознице, инфляция увеличивает базовые затраты фермеров, в итоге падает рентабельность. Молочники не могут повышать зарплаты сотрудникам и модернизировать производства, село в условиях нехватки господдержки и сокращения социальной инфраструктуры продолжает вымирать, подчеркнул господин Трофимов.

Возможным выходом из ситуации он назвал расширение сети опорных населенных пунктов, которые активно развиваются как аграрные центры, увеличение объемов господдержки с льготными кредитами и госгарантиями для крупных инвесторов, а также программы госзакупок молока для социальной сферы, способные стимулировать рост потребления на 20%.

Молочное животноводство в Нижегородской области рано хоронить, возразил замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев:

«Сложности есть, но регион находится на хорошем уровне, и задача — поддержать этот уровень. Меры по развитию села давно утверждены и реализуются, вопрос лишь в объеме их финансирования».

Господин Григорьев напомнил, что к 2030 году производство молока в регионе планируется увеличить на 12% — до 830 тыс. т., в ближайшие годы будут реализованы 17 инвестпроектов в АПК. Цены на сырое молоко в 2025 году были «неплохие», а себестоимость производства за счет падения цен на корма выросла не критично. Средняя цена 1 кг сырого молока сейчас составляет 35–35,5 руб.

«Мы приближаемся к низкой рентабельности молочного животноводства. Если эти цены будут задерживаться, возникнут риски для предприятий с низкой производительностью труда»,— согласился чиновник.

Субсидия на производство и реализацию молока в 2026 году сократилась в 1,2 раза — до 640 млн руб., подсчитал председатель комитета Игорь Тюрин.

Для сравнения, в Татарстане за 1 кг сырого молока предприятия получают около 6 руб. — вдвое больше нижегородских. Эту меру поддержки необходимо увеличивать, полагает господин Тюрин.

Директор СЗАО «Березниковское» Сергей Шипилов призвал конкретизировать программу развития села, а не замалчивать проблемы и демонстрировать оптимизм. Компания планирует строить новый комплекс на 2 тыс. голов скота, однако вопрос с финансированием проекта и мерами господдержки пока не решен. «Эта неопределенность как лотерея, а сельская жизнь должна быть основательной. Необходимо менять отношение к деревне»,— подчеркнул он.

На федеральном уровне животноводам рекомендуют снижать отпускные цены, однако это невозможно в условиях удорожания топлива, энергоресурсов и коммерческих кредитов, добавил глава Дальнеконстантиновского округа Владимир Варнаков. «А чтобы не убежал последний крестьянин, нужно поднимать зарплату. Ситуация не настолько розовая, как рисует министерство, а сложнейшая»,— отметил глава округа.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал минсельхозу пересмотреть программы поддержки села и аграриев, определиться с опорными населенными пунктами и увеличить бюджеты поддержки отрасли.

Роман Рыскаль