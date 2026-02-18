Не кочегары и не плотники

По итогам 2025 года рынок труда Татарстана показал умеренный рост: число вакансий увеличилось на 5,6–6%, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 12%, превысив 81,3 тыс. руб. Строительная отрасль вдвое нарастила долю в структуре спроса — с 13,3% до 28,5%, обогнав промышленность, ранее удерживавшую лидерство. Соискательская активность выросла на 17% в годовом выражении, однако на 12 предложений о работе по-прежнему приходится один безработный.

По итогам 2025 года на рынке труда Татарстана общее количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в течение года, достигло 170,3 тыс. единиц, при этом на платформе «Работа в России» на конец декабря открытыми оставались 39,3 тыс. вакансий. Это на 5,6% выше показателя 2024 года (37,2 тыс. единиц). Коэффициент напряженности на рынке труда республики практически не изменился: как и годом ранее, на одного безработного приходится 12 вакансий, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Схожую динамику фиксируют и онлайн-платформы. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» региональный представитель «Авито Работы» Михаил Копылов, в 2025 году работодатели республики опубликовали на сервисе на 6% больше вакансий, чем годом ранее. При этом соискательская активность выросла заметнее — на 17% в годовом отношении.

Средний размер заработной платы, предлагаемой новым сотрудникам с полным рабочим днем, увеличился на 12% за год и составил почти 81,3 тыс. руб. в месяц. Самые высокие зарплаты отмечены в производстве промышленного оборудования — 126,8 тыс. руб. Далее следуют строительство промышленных объектов — 116 тыс. руб., доставка и грузоперевозки — 111 тыс. руб. Наибольший прирост зафиксирован в добывающей отрасли — плюс 19%, до 108,2 тыс. руб.

В 2025 году произошла смена отраслевого лидера по числу заявленных рабочих мест. Сфера строительства и ЖКХ вышла на первое место, увеличив долю в структуре спроса более чем вдвое — с 13,3% (4,8 тыс.) до 28,5% (11,2 тыс.). Промышленность, уступив лидерство, сократила показатель с 30,2% (10,8 тыс.) до 24,1% (9,5 тыс.).

Среди рабочих специалистов чаще всего требовались монтажники (средняя предлагаемая зарплата — 117,6 тыс. руб.), сварщики (138,2 тыс. руб.) и слесари (104 тыс. руб.). В сегменте массовых профессий лидировали комплектовщики (87,3 тыс. руб.), разнорабочие (89,5 тыс. руб.) и грузчики (64,3 тыс. руб.). Среди водителей наиболее востребованными стали водители грузового транспорта (134 тыс. руб.), водители спецтехники (107,3 тыс. руб.) и водители-экспедиторы (122,5 тыс. руб.). В офисной сфере наибольшим спросом пользовались менеджеры по продажам (89,6 тыс. руб.), менеджеры по работе с клиентами (67,5 тыс. руб.) и операторы колл-центров (53,9 тыс. руб.).

Как рассказала «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым, рост числа вакансий в строительстве и ЖКХ обусловлен именно увеличением объемов строительства, увеличением инвестиций в инфраструктуру, модернизацией и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2025 году в Татарстане был достигнут рекордный объем ввода жилья — 3 млн 515 тыс. кв. м. В 2026 году предусмотрено незначительное снижение: планируется ввести 3 млн 175 тыс. кв. м.

Влас Северин