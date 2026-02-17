Для уборки снега в Перми была привлечена дополнительная техника

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал уборку снега в городе. Как написал мэр в своих соцсетях, по количеству осадков этот зимний период стал рекордным за 60 лет. Во всех районах города были усилены работы и увеличен контроль за городскими подрядчиками и управляющими организациями для своевременной уборки снега во дворах и очистки кровли от наледи.

«С учетом аномального количества осадков совместно с краевым минстрасом привлекли дополнительную спецтехнику для уборки улиц. Усилили самосвалами и погрузчиками для вывоза снега и расчистки зауженных мест. Особенно в центре города с его высоким трафиком. Это позволило больше, чем на треть увеличить объемы вывозимого снега из Перми», — отметил мэр города.

Напомним, с первого декабря прошлого года в Перми выпало более 200 см осадков. За 143 года метеонаблюдений — это исторический максимум.