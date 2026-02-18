«Красный Октябрь» расширит линейку техники

Завод «Красный Октябрь — Нева» запустил серийное локализованное производство фронтальных погрузчиков. В планах расширить модельный ряд до трех, а также выйти на ежемесячные объемы выпуска в количестве около 20 единиц. Эксперты считают продукцию востребованной, а локализацию — конкурентным преимуществом предприятия. Однако именно штучность сборки на текущем уровне может стать препятствием для вывода техники на рынок и заявления о себе как о конкурентоспособном бренде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фронтальный погрузчик НЕВА

Фото: Официальный сайт Группы компаний «Технокор» Фронтальный погрузчик НЕВА

Фото: Официальный сайт Группы компаний «Технокор»

Петербургский завод «Красный Октябрь — Нева» начал серийный выпуск фронтальных погрузчиков «Нева». Пока что средний ежемесячный темп сборки составляет четыре единицы техники, но в планах предприятия увеличить его до 20 единиц. Достичь этого планируется за счет перераспределения внутренних кадровых ресурсов, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе завода.

Также в планах компании расширить модельный ряд погрузчиков до трех.

На этапе разработки продукта производитель вдохновлялся продукцией итальянской фирмы Multione. После пришлось идти своим путем в части проработки конструктивных решений и комплектующих, так как приоритетной задачей являлся максимально возможный уровень локализации, пояснили в пресс-службе завода.

По собственной оценке компании, уровень локализации производства погрузчика составляет 92% из требуемых 80%. Предприятие рассчитывает к 1 июля 2026 года получить на эту продукцию акт экспертизы о российском происхождении товара по постановлению правительства РФ № 719.

Потенциальным рынком сбыта в компании видят коммунальный сектор (содержание дворовых территорий, тротуаров, парковок и парков), а также обслуживание баз отдыха, спортивных, производственных объектов, строительных площадок, коттеджных поселков, СНТ, ИЖС и прочее. Основным преимуществом фронтальных погрузчиков производитель называет маневренность, высокую производительность, проходимость по пересеченной местности и возможность быстрой смены навесного оборудования.

Также в пресс-службе завода уточнили, что техника сертифицирована и соответствует всем стандартам и техническим регламентам для эксплуатации по дорогам общественного пользования. Опытная эксплуатация погрузчиков проводилась коммунальными службами Петербурга и Великого Новгорода.

ЗАО «Красный Октябрь — Нева» — крупный производитель малой сельхозтехники в РФ. Основной продукцией являются мотоблоки и мотокультиваторы. На российском и зарубежном рынке техника продается под маркой «Мототехника НЕВА». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована 30 сентября 2002 года в Петербурге. Гендиректором с 2017 года значится Дмитрий Горьков. Данные о составе учредителей и структуре собственности в открытых источниках отсутствуют. В 2024 году выручка компании составила 1,24 млрд рублей, что на 9,1% меньше, чем в 2023 году. При этом чистая прибыль выросла в четыре раза — с 6,8 млн до 28,0 млн рублей.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева называет фронтальные погрузчики довольно востребованным товаром на рынке, а локализацию их производства на «Красном Октябре» — конкурентным преимуществом последнего.

Высокий уровень локализации важен не только для участия в госторгах, но и для обслуживания этой техники. Еще одним достоинством госпожа Косарева считает предложение производителя на гарантию (1500 моточасов или 24 месяца) техники, что может внушать доверие коммерческим организациям и служить аргументом за покупку именно этой продукции.

Слабой стороной эксперт называет штучность сборки на текущем уровне, что может препятствовать выходу на рынок и заявлению о себе как о конкурентоспособном бренде.

Сейчас в этом сегменте достаточно сильная конкуренция, в том числе со стороны китайской техники, и, учитывая высокий уровень локализации и самостоятельную разработку продукта важно отладить эффективный сервис, так как у любой новой модели присутствуют «детские болезни», говорит гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Оптимистичным сценарием эксперт видит выпуск до десяти единиц такой техники в месяц.

Владимир Колодчук