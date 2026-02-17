Bloomberg: удары БПЛА по НПЗ не помешали росту экспорта российской нефти

Экспорт сырой российской нефти вырос, несмотря на атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Bloomberg.

В феврале украинские БПЛА нанесли удары по нефтяным объектам в Волгограде и Ухте, а также по Ильскому НПЗ на Кубани. По подсчетам агентства, в первой половине февраля экспорт сырой российской нефти составлял в среднем 3,39 млн баррелей в день. Рост фиксируется уже четвертую неделю подряд.

При этом добыча нефти в России в январе продолжила сокращаться, снизившись почти на 300 тыс. баррелей в день по сравнению с объемом, который страна может добывать в соответствии с соглашением с ОПЕК.

Ссылаясь на собственные подсчеты и данные отслеживания поставок, агентство отмечает, что экспорт российской нефти в Китай только за первые две недели февраля вырос до 2 млн баррелей в день. При этом все больше нефти марки Urals перенаправляется от недавних покупателей в Индии. Кроме того, почти вся нефть, отправляемая из тихоокеанских и арктических портов, также направляется в Китай.

Елизавета Труфанова