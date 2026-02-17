АвтоВАЗ разъехался со спросом

АвтоВАЗ объявил о сокращении плана продаж на 15% из-за отсутствия покупателей. О слабом спросе на машины концерна сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, на данный момент завод «не выходит на запланированную траекторию». При этом производитель рассчитывает, что в феврале все же купят более 20 тыс. машин. Впрочем, январский показатель эту планку тоже не преодолел. Было продано только 19,6 тыс. автомобилей. В качестве причин корректировки планов Максим Соколов назвал «просадку по объемам автокредитования». Он отметил, что снижение ключевой ставки рынок не оживило.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Значительная часть спроса в бюджетном сегменте была реализована еще в конце 2025-го, а нового покупателя АвтоВАЗ так и не привлек, считает управляющий партнер группы компаний «Престиж-авто» Алексей Бармин: «Частично отразился отложенный спрос, который был реализован. Обычно начало года совпадает с дополнительными скидками от большинства производителей. Здесь еще сыграли различные изменения в законодательстве по утильсбору. Потребитель подготовлен и образован, он понимает, что АвтоВАЗ вряд ли когда-либо сможет совершить какие-то инновационные открытия и измениться для покупателя.

Есть определенные регионы, где по старинке покупают АвтоВАЗ. Но новых клиентов им вряд ли получится заполучить. Есть более сильные и технологичные китайские производители, более стабильные и надежные японские, корейские. Откровенно говоря, у АвтоВАЗа вряд ли есть какая-то хорошая перспектива, кроме как искать какие-то партнерские соглашения, как было когда-то с Renault и Nissan. Наверное, тогда будет возможность заполнить и объем для производства, и сильно прибавить в технологичности».

Продавцы рассчитывали на смягчение кредитной политики ЦБ, а покупатель все больше присматривается к стоимости автомобиля, тем более если это Lada, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин: «ЦБ буквально по миллиметру сдает свои позиции, на которых он был в прошлом году. 70% покупателей АвтоВАЗа приобретают авто в кредит. У людей возможности для покупки машин ограничены.

Почти 7 млн сделок приходится на рынок подержанных автомобилей, где средняя цена составляет около 1,3 млн руб. Для сравнения: средняя стоимость новой машины в прошлом году достигала примерно 3,5 млн руб. Покупатели хотели бы видеть более низкие цены на автомобили. Если бы Lada Vesta стоила на 20% дешевле, ее бы покупали более активно. Сейчас мы видим не самое удачное и налоговое, и финансовое администрирование рынка.

Высокая стоимость автомобилей в сочетании с действующей политикой приводит к замедлению продаж, что уже заметно по итогам января: рынок сократился как минимум на 10%».

По итогам 2025-го продажи АвтоВАЗа снизились на 26% и составили 338 тыс. машин, включая поставки по госконтракту. В 2024-м концерн реализовал 459 тыс. автомобилей. В январе менеджмент компании заявлял о планах нарастить долю продаж на рынке до 25%. При этом полноценное восстановление отрасли на предприятии связывали с 2027 годом.

Станислав Крючков