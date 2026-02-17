ХК «Автомобилист» обыграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Артем Щучинов (09:29), Даниэль Спронг (11:58), Роман Горбунов (35:45) и Алексей Бывальцев (43:42). Единственная шайба «Сочи» была заброшена Максом Эллисом (39:18).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (68 очков) занимает четвертое место, «Сочи» (40 очков) — на 10-м месте на Западе.

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Адмирал». Матч пройдет 19 февраля в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева